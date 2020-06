COMUNICATO STAMPA – SALVATAGGIO PERSONE IN DIFFICOLTà 20/06/2020

(AGENPARL) – sab 20 giugno 2020 DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

SOCCORSI REALI ALLA SELLA DEL DIAVOLO DURANTE UNA

ESERCITAZIONE SAR

Durante la mattinata odierna, mentre il litorale del Poetto era battuto da un vento di

maestrale di crescente intensità, la Capitaneria di porto di Cagliari, comandata dal

Contrammiraglio Giuseppe Minotauro, aveva organizzato una esercitazione di

soccorso in mare per testare un mezzo navale sperimentale, il Rescuerunner, un

acquascooter particolare dotato di una ampia piattaforma a poppa per il recupero di

naufraghi o bagnanti in difficoltà.

L’esercitazione prevedeva l’impiego del suddetto mezzo in vari contesti operativi, per

testarlo nei soccorsi sia in prossimità di scogliere, in anfratti e in calette che in mare

con condizioni meteomarine di una certa criticità, ed era stata organizzata con il

coinvolgimento di personale e mezzi della Guardia Costiera, di un battello pneumatico,

l’Alfa 67, un soccorritore marittimo, e una squadra del 4° Nucleo sub, tutti in costante

contatto con la sala operativa della Capitaneria di Cagliari.

Lo scenario ipotizzato prevedeva delle prove di salvataggio di bagnanti in difficoltà e,

ben presto, dalla simulazione si è passati ad effettuare interventi di soccorso reali.

Infatti, in prossimità della torre del Poetto, la Guardia Costiera interveniva per prestare

soccorso ad una signora che si trovava in difficoltà sopra un sup. La stessa persona

segnalava di aver notato un altro gruppo di persone, sempre sopra a dei sup, che

stavano inoltrandosi in una zona particolarmente battuta dal maestrale.

In effetti il personale della Guardia costiera rintracciava e prestava assistenza anche ai

malcapitati, 4 tra cui un minore, riportandoli sani e salvi nel porticciolo di Marina

Piccola.

Si concludeva così una esercitazione trasformatasi presto in interventi reali di

soccorso.

