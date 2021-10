(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 COMUNICATO

SALUTE MENTALE, A COLLEFERRO ATTIVO IL DAY HOSPITAL PSICHIATRICO

IL PARODI DELFINO SARÀ IL PRIMO IN ITALIA AD OFFRIRE GRATUITAMENTE LA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA

A margine della firma del Protocollo operativo sulla violenza di genere avvenuta ieri, martedì 27 ottobre, l’assessoreSanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, Giancarlo Amato, il Direttore Generale ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, i sindaci del Distretto di Colleferro hanno visitato il reparto Day Hospital psichiatrico, all’interno dell’ospedale di Colleferro.

Day Hospital Psichiatrico

Il Day Hospital psichiatrico si occupa delle patologie psichiatriche che possono essere affrontate senza un ricovero ospedaliero. Può ricoverare in regime di day hospital 4 persone al giorno, sarà aperto un sabato al mese per consentire anche ad utenti che non possono accedervi durante la settimana di beneficiare di trattamenti altamente specialistici. Il servizio si indirizza fondamentalmente ad una serie di patologie: in particolare la “depressione resistente” avvalendosi di trattamenti farmacologici di ultima generazione e a cui si aggiungerà presto anche la stimolazione magnetica transcranica che l’ospedale di Colleferro riceverà avendo vinto un bando presso l’Istituto Superiore di sanità con il partnerariato dell’Università di Chieti.

🔊 Listen to this