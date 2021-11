(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Tel. 0522/590211

COMUNE DI ALBINEA Fax 0522/590236

oppure

P.zza Cavicchioni, 8 sito Internet:

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

I cittadini piantano una quercia

nel parco “Testimoni della Memoria” di via Treptow

Appuntamento alle 15 di sabato 20 novembre

ALBINEA (19 novembre 2021) – Sabato 20 novembre, alle 15, nel parco di via

Treptow, nella frazione di Botteghe, sarà messa a dimora una quercia robus e

verrà inaugurato il parco “Testimoni della Memoria”. L’iniziativa è nata dalla

richiesta di un gruppo di cittadini residenti nella zona, che hanno voluto dare

un segnale di amore per l’ambiente e ricordare i concittadini testimoni di vita

che in questi anni ci hanno lasciato. L’iniziativa si collega alla Giornata

nazionale dell’Albero che avrà luogo in tutta Italia il 21 novembre. L’albero che

i cittadini metteranno a dimora è stato fornito dall’amministrazione comunale

di Albinea.

“Una bellissima iniziativa, densa di significati sociali ed ecologici – commenta

l’Assessore all’Ambiente Daniele Menozzi – E’ un pensiero meraviglioso per il

quale ringraziare fortemente tutte le cittadine e cittadini che hanno coinvolto

l’amministrazione. In questa giornata confermiamo e rimarchiamo l’impegno

per la realizzazione di nuovi progetti ambientali: il futuro Bosco Urbano ne è un

esempio tangibile.”

L’amministrazione prosegue quindi nella sua opera di piantumazione di alberi,

consapevole di quanto sia necessario aumentare il capitale naturale che vive e

respira nel nostro territorio.

In questo quadro si inserisce il progetto del grande bosco urbano nel cuore del

paese. Il polmone verde nascerà nella zona che già oggi ospita il parco “Radici

di Amicizia” e costituirà un’area boscata diversificata di elevato valore

naturalistico e eco-funzionale. Il progetto, inoltre, intende favorire la

conservazione e la diffusione di specie autoctone caratteristiche della

vegetazione spontanea potenziale locale. L’area oggetto di impianto si estende

per 7.340 metri quadrati e si prevede l’impianto di una associazione complessa

di un totale di 572 piante. Per la realizzazione dell’intervento il Comune ha

Marco Barbieri

🔊 Listen to this