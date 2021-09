(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Nel suo lungo viaggio,

Route21

toccherà ben 25 città lungo lo stivale e farà tappa, tra le altre, a

Lignano Sabbiadoro, Torino, Genova, Livorno, Pescar

a, Crotone, Catania, e poi di nuovo su verso

Amatrice, Roma e Viterbo, dove si concluderà.

Giunta alla settima edizione, l

Route21 Chromosome on the Road

e ufficialmente il via nel

2015 con l’obiettivo di

sfidare l’omologazione che spesso incasella i ragazzi affetti da sindrome

Down e

sciar emergere il carattere e le peculiarità di ognuno

Il nome dell’iniziativa è emblematico e richiama il mito americano della Route 66, la famosa

strada

che attraversa gli Stati Uniti da est a ovest,

percorsa

per decenni

da automobilisti e

motocicli

. Ma in questo caso c’è una

connotazione particolare, il 21, che fa riferimento a quel

cromosoma in più della sindrome di Down.

🔊 Listen to this