Roma, Santori (Lega) "Gualtieri non faccia inguacchi e chiarisca su fondi per pulizia straordinaria"

“Pulire la città è fondamentale e urgente: il pattume invade le strade e i romani meritano risposte. Gualtieri però non faccia inguacchi e chiarisca immediatamente da dove arrivano i 40 milioni stanziati per l’operazione: si tratta di fondi ordinari già in capo al contratto di servizio AMA? O si tratta di fondi del bilancio comunale che verranno straordinariamente distolti da altri servizi per coprire questo intervento? In questo caso non si tratta di risorse ordinarie per la municipalizzata ma di fondi straordinari. Non giochi con i numeri, l’ex ministro dei banchi a rotelle. A prescindere serve celerità, ma anche trasparenza”.

Lo dichiara il consigliere Lega in Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori

“Oltre ai dubbi sulla gestione economica viene da chiedersi: dove intende far portare il raccolto prodotto con la sua mega operazione da 40 milioni? Fuori regione, gravando sulla Tari dei romani? O negli impianti attuali? Così fosse viene da chiedersi: se queste infrastrutture sono in grado di reggere un’operazione di pulizia straordinaria, perchè non sono stati usati prima? Chi ha costretto i romani a vivere tra i rifiuti non raccolti? Quale sarà l’apporto del presidente della Regione Zingaretti sulla questione rifiuti su cui ha notevoli responsabilità? Aspettiamo risposte dal neosindaco Gualtieri – conclude Santori – e gli ricordiamo che non permetteremo che questa operazione, per quanto necessaria, finisca a carico delle tasche dei romani soprattutto se gestita male e a fini propagandistici”

Roma 2 novembre 2021

Gianandrea Sapio

