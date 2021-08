(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Roma, Sammarco – Cangemi (Lega) “Nessun malumore in XV Municipio, tutti al lavoro per far crescere partito”

“In merito a quanto apparso sulla stampa in questi giorni, e con particolare riferimento all’articolo di oggi su Romatoday.it, non risultano presunti malumori: è da giorni infatti che la disponibilità di alcune candidature da noi proposte alla presidenza del XV Municipio sono state ritirate. Il nostro lavoro, sia sul XV municipio che su tutta la città, continua senza sosta con l’unico interesse di far crescere la Lega”

E’ quanto dichiarano Gianni Sammarco e Giuseppe Emanuele Cangemi

Roma 30 agosto 2021

Gianandrea Sapio

