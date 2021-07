(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Roma, Saltamartini (Lega) “Zingaretti che si prepara al Giubileo? Da far tremare i polsi”

“Sentire Zingaretti, quello che ha chiuso Malagrotta senza pensare al dopo, che ha acquistato mascherine a peso d’oro, che non ha saputo gestire il Tpl, e che si è distinto solo quanto a distribuzione di poltrone, dire che vuole prepararsi per al Giubileo fa tremare i polsi. Speriamo – per Roma ovviamente – che non vada a finire come con la storia dei Palazzi d’oro..”

E’ quanto dichiara la parlamentare romana della Lega e candidata al consiglio comunale, Barbara Saltamartini

Roma 23 luglio 2021

Gianandrea Sapio

