(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Roma, Saltamartini (Lega) “PD e M5S come bambini dispettosi, a loro chiacchiere risponderemo con fatti”

“Pd e M5S si azzuffano sulle periferie come bambini dispettosi che litigano per lo stesso pallone. Peccato che in mezzo ci siano cittadini che fanno i conti con disagi, mancanza di servizi, cinghiali, insicurezza, decoro. A queste chiacchiere risponderemo coi fatti: la vivibilità di ogni versante di Roma è uno dei punti cardine del programma di Enrico Michetti. Non ci saranno cittadini di serie B, ma una città inclusiva, dove i problemi si risolvono davvero. Se ne facciano una ragione”

E’ quanto dichiara la deputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Barbara Saltamartini

Roma 6 settembre 2021

Gianandrea Sapio

