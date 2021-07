(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Roma, Saltamartini (Lega) “Gualtieri torna su agenzia promossa in palazzo occupato”

“E’ divertente che Gualtieri promuova l’agenzia per l’abitare quando il Pd ha tenuto un dibattito elettorale allo Spin Time, palazzo occupato abusivamente da anni.

E’ ancor più divertente però che Gualtieri oggi parli di edilizia residenziale pubblica quando né il comune penstastellato, né la Regione dei suoi compagni di partito abbiano mai affrontato seriamente il tema. Gualtieri si sveglia ora, appena in tempo per strizzare l’occhio all’estrema sinistra a caccia di voti”

E’ quanto dichiara la parlamentare della Lega e candidata al consiglio comunale Barbara Saltamartini

Roma 28 luglio 2021

Gianandrea Sapio

