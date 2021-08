(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Roma, Saltamartini (Lega) “Bettini si rassegni, voto popolare spazzerà giochi di palazzo”

“Le incursioni di Goffredo Bettini in campo avverso le conosciamo. Ma non fanno breccia. Tutti noi, donne e uomini della destra romana, a partire dalla Lega, siamo in campo con lealtà al fianco di Enrico Michetti. E Gualtieri non è affatto quel sant’uomo che vorrebbe spacciare lui. Senza contare il fatto che Gualtieri ha dimostrato di essere del tutto disinteressato ai destini di Roma. Quando era Ministro, nel PNRR che ha scritto non c’era nulla per la Capitale. Chi non ama Roma non può diventarne Sindaco. Bettini dunque si rassegni al fatto che il voto popolare spazzerà via i suoi giochi di palazzo”.

Lo dichiara Barbara Saltamartini, deputata della Lega e candidata al consiglio comunale di Roma.

Roma 23 agosto 2021

Gianandrea Sapio

