(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Roma, Politi (Lega) “Stona esultanza Raggi su poteri per Roma Capitale”

“Quanto stonano le parole di un sindaco che oggi saluta con favore i lavori di commissione Affari Costituzionali sui poteri per Roma Capitale, ma che all’ultimo consiglio della sua sindacatura sullo stesso argomento, la maggioranza che la sostiene, o ciò che ne resta, non è stata in grado nemmeno di aprire la seduta. Quanti bla bla, Virginia”

E’ quanto dichiara il capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, Maurizio Politi

Roma 25 agosto 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this