(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Roma, Politi (Lega) “Raggi ha massacrato Roma, chi non è adatto?”

“Dire a qualcuno che non ha mai governato la città che non è adatto al ruolo, ha un peso specifico pari allo zero se non meno, se lo dice un sindaco come la Raggi, che ha massacrato Roma per oltre cinque anni. E che lo fa con tale e tanta tracotante arroganza che si permette di far parcheggiare il proprio van elettorale sulle strisce pedonali senza nemmeno chiedere scusa alla città dopo essere stata colta in flagrante. Per fortuna di tutti, a breve verrà rispedita a casa e con Michetti Roma tornerà ad essere la Capitale che merita di essere”

E’ quanto dichiara il capogruppo Lega e candidato al consiglio comunale di Roma, Maurizio Politi

Roma 13 settembre 2021

Gianandrea Sapio

