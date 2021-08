(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Roma, Politi (Lega) “Gualtieri faccia di bronzo, suo PNRR dimenticato Roma”

“Nel PNRR dell’allora ministro Gualtieri Roma era stata totalmente dimenticata. La faccia di bronzo con la quale oggi lo stesso Gualtieri sostiene che Roma nell’attuale PNRR sia indietro è di proporzioni sesquipedali. Gli ricordiamo che il suo lavoro a via XX Settembre è stato talmente sbagliato che il governo di cui era espressione è stato mandato a casa e il PNRR riscritto per non far perdere all’Italia questo treno. Gualtieri ne tenga conto, prima di sparare roboanti balle ad alzo zero”

E’ quanto dichiara il capogruppo Lega in Assemblea Capitolina Maurizio Politi

Roma 19 agosto 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this