Roma, Politi (Lega) "Con Calabrese solo fallimenti"

“Quelli del M5S sono anni di fallimenti che i cittadini pagheranno per molto tempo. Raggi e Calabrese hanno distrutto Roma Metropolitane, sbagliato i bandi per le metro; hanno trasformato Atac in un soggetto inaffidabile anche quando indice gare pubbliche, e ora si permettono di dissertare sui progetti che ha in mente Michetti. La Roma-Lido per noi è una questione centrale. A differenza del M5S noi crediamo fortemente nelle potenzialità del territorio di Ostia e nel valore di un reale collegamento con il centro della città. Calabrese, non faccia il maestrino: pensi ai bandi sballati, pensi alla manutenzione obbligatoria ancora non fatta sul materiale rotabile, per cui il comune ha già visto stanziati dal ministero delle infrastrutture oltre 60 milioni. Continui pure giocare con i suoi sodali Gualtieri e Zingaretti, tanto Roma a breve non sarà più un suo problema. Per fortuna di tutti i cittadini”.

E’ quanto dichiara il capogruppo Lega in Assemblea Capitolina Maurizio Politi

Roma 29 luglio 2021

Gianandrea Sapio

