(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Roma, Durigon (Lega) “Michetti farà bene”

“Enrico Michetti è un grande esperto di enti locali. Per i comuni ha gestito 1200 procedure complesse: decine di sindaci che non sapevano come muoversi si sono rivolti a lui, molti di loro erano del Pd. Tra i candidati è sicuramente il miglior sindaco di Roma, l’unico in grado di risolvere il problema rifiuti, realizzare metropolitane e stadi, bonificare stazioni e strade.

In questa prima fase della campagna elettorale ha messo in risalto le sue passioni – l’arte e la cultura – più delle sue competenze sugli enti locali che sono di gran lunga superiori ai competitor. Ma che sia innamorato e appassionato della sua città è un bene. Ricordo che Gualtieri, quando era ministro dell’economia, di Roma si è completamente disinteressato. Michetti se avesse avuto a disposizione i soldi del PNRR avrebbe puntato tutto su Roma.

In ogni caso, la campagna elettorale deve ancora partire. Nei prossimi giorni si completerà il programma della coalizione e Michetti potrà presto illustrarlo ai romani”.

E’ quanto dichiara Claudio Durigon sottosegretario al Mef della Lega

Gianandrea Sapio

