Roma, De Angelis (Lega) "Gualtieri ha fatto cose assurde, Calenda stampella PD"

“Gualtieri ha fatto cose assurde. Le ha fatte da ministro della Repubblica. Ha buttato soldi in un momento di contrazione dell’economia, ha finanziato i buoni per i monopattini quando non arrivavano i ristori a persone che ne avevano il diritto. Ha finanche affermato che non si sarebbe perso un posto di lavoro, quando poi la disoccupazione è aumentata. Però Calenda, ormai stampella del Pd, non si accorge di questa evidenza e attacca Michetti, solo per becero tornaconto elettorale. Bel cambiamento, Calenda, non c’è che dire”

E’ quanto dichiara la deputata Lega candidata in Assemblea capitolina, Sara De Angelis

Roma 13 ottobre 2021

Gianandrea Sapio

