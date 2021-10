(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 Roma, De Angelis (Lega) “Gualtieri ha buttato milioni per banchi a rotelle, ci pensi prima di parlare di disagio”

“Gualtieri si regali dieci minuti di relax, prima di continuare a sproloquiare: uno che ha scelto di buttare via 400 milioni di euro per i ridicoli banchi a rotelle, uno che è l’unico esponente PD epurato da Draghi, uno che è quello che ha previsto i bonus per i monopattini quando non arrivavano i ristori dovrebbe pensarci bene prima di parlare di disagio”.

E’ quanto dichiara la deputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Sara De Angelis

Roma 11 ottobre 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this