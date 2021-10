(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Roma, De Angelis (Lega) “E pensare che Gualtieri da ministro diceva che non si sarebbero posti di lavoro…”

“Quindi Gualtieri non solo non sa scegliere le priorità, e lo dimostrano i soldi buttati per i banchi a rotelle invece che garantire i ristori, ma non sa nemmeno mantenere i piani fatti. Diceva che non si sarebbero persi posti di lavoro, ma dopo un anno i posti di lavoro persi sono quasi un milione. Davvero si può pensare che questo funzionario di partito possa garantire a Roma il futuro che merita?”

E’ quanto dichiara la deputata Lega candidata al consiglio comunale di Roma, Sara De Angelis

Roma 12 ottobre 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this