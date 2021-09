(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Roma, De Angelis (Lega) “Attenzione Pd a Roma è solo per avere altre poltrone”

“La credibilità delle promesse di Gualtieri sul futuro di Roma, cozza contro la realtà pura e semplice delle decisioni che lo stesso Gualtieri ha preso quando era ministro dell’Economia: non prevedere nemmeno un euro per Roma nel PNRR. L’attenzione per la Capitale? Solo un modo per trovare uno scranno per sé e per i soliti noti di un Partito specializzato nell’adattarsi sempre a governare con tutti per mantenere la poltrona”

E’ quanto dichiara la deputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Sara De Angelis

Roma 17 settembre 2021

Gianandrea Sapio

