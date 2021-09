(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Roma, Becchetti (Lega) “Squadra di fuoriclasse, per governare Roma dopo anni devastanti”

“La Lega schiera una squadra di fuoriclasse per restituire a Roma il volto che una città Capitale merita. Dopo anni di dilettantismi, gestioni sbagliate, incompetenze, rimpalli tra istituzioni, la Lega risponde con determinazione, competenza, passione e tutta l’esperienza di donne e uomini che conoscono la città, le istituzioni, la pubblica amministrazione. Persone, soprattutto, che hanno a cuore la città, i cittadini e le loro esigenze, per troppo tempo ignorate da chi è in Campidoglio”

Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega, Alfredo Becchetti

“Al nulla vestito di niente del M5S, ai grigi funzionari di partito che hanno già dimostrato di non aver avuto mai a cuore Roma, la Lega risponde con la competenza e lo spirito di servizio della capolista Simonetta Matone; dell’esperienza di Davide Bordoni e Maurizio Politi, consiglieri capitolini uscenti; della eurodeputata Simona Baldassarre e delle deputate leghiste Sara De Angelis e Barbara Saltamartini, che dalle rispettive sedi istituzionali hanno sempre guardato a Roma con grande attenzione, dell’avvocato e già consigliere comunale e municipale Dario Rossin, dell’economista d’impresa e già consigliere comunale e regionale Fabrizio Santori.

Con la stessa attenzione, dedizione e competenza, correranno per il Campidoglio la psicologa Flavia Anelli, l’imprenditrice Beatrice Romani, la consulente esperta in rifiuti Eleonora Battesini, l’imprenditrice Valentina Bertocci, la dirigente Lega ed eletta in Municipio dal 2013 Flavia Cerquoni, la presidente di Assiac Concetta Cinque, l’avvocato Davide Cocco, il giornalista e capogruppo Lega di Magliano Sabina Riccardo Corsetto, il medico direttore del laboratorio Analisi dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma Raffaele Cresta, l’imprenditrice e gemmologa Irene De Nipoti, l’architetto Angela De Roccis, il Funzionario dell Università Cattolica del Sacro Cuore

Enrico Fabbro, presidente e AD del gruppo Union by Dea, l’imprenditore Manlio Felici, l’imprenditore e consigliere del XIV Municipio, Mario Ferri, l’appartenente all’Arma dei Carabinieri, Stefano Fortunato, l’addetta alla comunicazione di talkcity.it e terzobinario.it Saniela Gasperini”.

“E ancora – prosegue Becchetti – l’universitario Edorado Granai, l’agronomo e docente Giovanna Greco, il giornalista Emanuele Latagliata, l’avvocato Antonietta Lazzarulo, l’avvocato penalista Angela Leonardi, l’avvocato specializzato in diritto di famiglia e collaboratrice DDA Carmen Lo Russo, l’avvocato esperto in cyber security Catia Maietta, l’ufficiale del Corpo Militare CRI Mauro Mainardi, Maurizio Mancini, il medico Giuseppina Mangiò, Il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato, la libera professionista Federica Mattei, il direttore generale società di gestione appalti e servizi alle aziende Massimo Mattia, la funzionaria della PCM Barbara Nobili, la dipendente Roma Capitale Elisa Padovani, Il Dipendente ENAV e già consigliere municipale Fernando Potasso, il Generale della GdF Maurizio Raponi, il giornalista e docente Sandro Sassoli, il funzionario MEF Alberta Sestito, L’imprenditore Martin Stein, l’infermiera Teresa Torre, il DG della Improve srl Efrem Angelo Valeriani, l’esponente delle ff.oo. e sindacalista Sappe Luigi Zaccaria”

“Al dilettantismo rispondiamo con capacità e impegno, alle tante parole replichiamo con persone capaci di agire. Rimettiamo – conclude – al centro dell’azione amministrativa professionisti ed esperti, perché la classe dirigente della Lega si candida non solo per venire eletta, ma per governare Roma dopo anni devastanti, di mala gestione, arroganza e incompetenza”

Roma 3 settembre 2021

Gianandrea Sapio

