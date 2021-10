(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Roma, Becchetti (Lega) “Capitale merita governo reale, non fuffa Gualtieri”

“Uno che da Ministro diceva che i posti di lavoro sarebbero stati tutelati, dovrebbe spiegare a chi ha perso il lavoro il perché oggi è disoccupato. Se Gualtieri vuole usare questo metodo per pensare di governare Roma, no grazie. A questa fuffa rispondiamo con l’impegno concreto di Michetti: la Capitale merita un governo reale, non professionisti della balla elettorale”

E’ quanto dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti

Gianandrea Sapio

