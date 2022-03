(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 Roma, Becchetti (Lega) “Al via ciclo incontri “Voce ai territori” su tutti i municipi di Roma”

“Ascoltare i territori, interloquire con chi conosce i problemi dei residenti, quelli accumulati in anni di non governi capitolini e che Gualtieri non riesce a risolvere o rischia di acuire con le proprie scelte: la Lega non arresta la sua azione politica. Per questo saremo su ogni quadrante di Roma e faremo del confronto la leva per affrontare le criticità che soffocano la nostra città.

Abbiamo deciso di promuovere una serie di incontri, dal titolo “Voce ai territori”, che si terranno in ogni municipio Capitolino. Inizieremo dal XV municipio, il 23 marzo prossimo, coinvolgendo i nostri consiglieri, i coordinamenti, i circoli, tutti i cittadini.

Per troppo tempo chi ha governato Roma, dal Pd al M5S, ha dimenticato di ascoltare la voce di chi vive la Capitale, le sue problematiche, le sue esigenze. La Lega non è così. Ricominciamo da qui”.

E’ quanto dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti

Roma 15 marzo 2022