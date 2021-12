(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 RITORNANO GLI APERITIVI MUSICALI NATALIZI

Tornano in occasione delle festività natalizie gli aperitivi musicali lungo il corso di Cava de’ Tirreni, co-organizzati dall’Amministrazione comunale con la delegazione cavese della Confesercenti.

“Una iniziativa che ha avuto uno straordinario successo negli anni scorsi, poi bloccata dalla pandemia – afferma l’Assessore alle Attività produttive Giovanni Del Vecchio – naturalmente in ragione del contesto di emergenza sanitaria ancora in corso tutti gli eventi si svolgeranno seguendo tutte le prescrizioni e i protocolli vigenti in materia di prevenzione covid. Cerchiamo, nei limiti del possibile, di ritornare ad una vita normale ma con assoluta prudenza”.

Gli aperitivi musicali, già svolti il 5, 7 e 12 dicembre, continueranno il 16, 19, 23 e 30 dicembre, il 2 e 6 gennaio 2022.

I titolari delle attività e gli avventori sono tenuti a rispettare la normativa in materia ed in particolare quella recente che preclude l’accesso al locale di chi è sprovvisto del Green pass rafforzato (Super green pass) diversamente dall’aperto.

Comune di Cava de’ Tirreni

Palazzo di Città

