mar 20 luglio 2021 Riqualificazione degli spazi pubblici: l'Università degli Studi firma un accordo quadro con il Comune di Serle

Oggetto della convenzione l’individuazione e lo sviluppo di attività di studio degli spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico del Comune, anche nell’ambito di insegnamenti universitari inerenti alle tematiche della pianificazione urbana

Brescia, 20 luglio 2021 – Con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici, insieme con la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico, il Comune di Serle firma un accordo quadro con l’Università degli Studi di Brescia e il suo Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM).

Al centro della convenzione, di durata quinquennale, l’attivazione di progetti di interesse comune finalizzati a individuare, promuovere e sviluppare attività di ricerca applicata inerente allo studio degli spazi pubblici e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico di proprietà del Comune di Serle.

Il Comune potrà proporre al DICATAM specifici contratti di ricerca mettendo a disposizione documentazione cartografica, bibliografica e dati utili per i singoli progetti. Le attività di studio potranno inoltre svolgersi in sinergia con gli insegnamenti universitari del Dipartimento, per quanto riguarda le tematiche della pianificazione urbana e territoriale, del restauro architettonico, della riabilitazione strutturale, del disegno e rilievo, della topografia, della storia dell’architettura, della composizione architettonica e urbana.

«Il DICATAM svolge da anni attività di ricerca e didattica nel campo della pianificazione urbana e territoriale e della progettazione urbana – spiega la prof.ssa Barbara Badiani, responsabile dell’accordo per conto del Dipartimento -, tra cui studi e approfondimenti sugli spazi pubblici, la mobilità e la riqualificazione del patrimonio edilizio. La collaborazione nasce dalla convinzione condivisa dell’importanza dell’attività di ricerca e di formazione nell’ambito della progettazione urbana e della riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico».

L’accordo di collaborazione potrà concretizzarsi anche attraverso la partecipazione congiunta dei due enti a progetti nell’ambito di programmi di finanziamento pubblici o privati a livello locale, nazionale e internazionale.

«La collaborazione con l’Università – afferma il Sindaco Sorsoli dott. Giovita – potrà portare all’Amministrazione il vantaggio di approfondire studi e dinamiche atte a migliorare le conoscenze storico-architettoniche e paesaggistiche delle proprietà comunali, per un migliore utilizzo delle stesse».

