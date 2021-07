(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Rifiuti, Mocci (Lega) “Cittadini Vigna Clara e Fleming convivono con degrado, ma Raggi pensa a passerelle”

“Dopo aver ricevuto numerose e continue segnalazioni da parte di cittadini e Comitati della zona di Vigna Clara, questa mattina ha condotto un sopralluogo allo scopo di verificare le reali condizioni del quartiere.

A Vigna Clara, in strade come via del Nuoto e via Zandonai, ma anche al Fleming, in Via Flaminia, fino ad arrivare nei quartieri più periferici come La Storta e Cesano ci sono cassonetti traboccanti di pattume e cataste di rifiuti non raccolti.

Questa è una situazione imbarazzante, di degrado estremo: ci sono odori nauseabondi, marciapiedi sporchi, ratti. A questo si sommano la mancanza di interventi si sfalcio dell’erba lungo le strade, che non solo aggiungono abbandono a degrado, ma rappresentano anche un rischio per i pedoni e gli automobilisti. La Raggi pensa alle passerelle, i romani a sopravvivere alla sua amministrazione sgangherata. E questo non è ulteriormente tollerabile”

Lo dichiara il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci

Roma 9 luglio 2021

