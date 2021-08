(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 Rifiuti, Becchetti (Lega) “M5S parla di rifiuti, ma con che faccia…”

“Bisogna essere davvero in malafede per raccontare di aver salvato Ama, quando l’azienda solo poche settimane fa ha approvato insieme svariati bilanci dopo gli appunti della Corte dei Conti. Bisogna avere la faccia di bronzo per parlare di piano industriale della municipalizzata, quando per anni non ne ha avuto uno. Bisogna avere gli occhi foderati di prosciutto per parlare di rifiuti a Roma, quando il pattume ha invaso e invade le strade della Capitale, e il sindaco (o ciò che ne resta) ha permesso che Roma si trasformasse in una discarica a cielo aperto. La Raggi è quella che ha passato 5 anni facendo tira e molla con la Regione, colpevole tanto quanto lei e tutto il M5S di non aver affrontato il tema rifiuti. Stiano sereni. Anche a questo disastro metteremo mano noi. Per fortuna di tutti i romani”

E’ quanto dichiara il coordinatore romano della Lega Alfredo Becchetti

Roma 21 agosto 2021

Gianandrea Sapio

