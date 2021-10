(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 RICEVUTO IN MUNICIPIO IL VICE PRESIDENTE DELLA CROCE VERDE DI ASTI

Nei giorni scorsi il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio Giacomo Sorba Vice Presidente della Croce Verde, accompagnato dal dirigente Giorgio Brondolo, che gli hanno consegnato il gagliardetto e la pubblicazione celebrativa dei 100 anni dell’Associazione sul territorio astigiano.

La pubblicazione, anche con immagini suggestive, non solo ripercorre alcuni momenti salienti della vita dell’associazione, ma ricorda anche le missioni in cui si sono prodigati tutti i volontari nel corso di questi 100 anni.

Durante l’incontro i rappresentanti hanno proposto al Primo Cittadino la realizzazione del museo della Croce Verde. Il Sindaco, entusiasta dell’idea, ha detto loro di presentare formalmente il progetto all’Amministrazione Comunale e, nel contempo, ha chiesto di ringraziare tutti i volontari della Croce Verde che quotidianamente operano sul nostro territorio e sono sempre in prima linea quando si verificano emergenze straordinarie.

Nella foto: un momento della visita

Asti, 28 ottobre 2021

