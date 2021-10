(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 REVOCA DELL’ASSEGNO DI INVALIDITÀ A CHI HA UN REDDITO SUPERIORE A 4.931 EURO – DONAZZAN (FDI): “QUESTO GOVERNO BASTONA I SOGGETTI PIÙ FRAGILI E PREMIA I FURBETTI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA”

VENEZIA, 23/10/2021

“Per questo governo un soggetto con un’invalidità riconosciuta e certificata di oltre il 70% che prende poco più di 400 euro al mese non merita di percepire un assegno di invalidità di circa 287,09 euro. Un invalido grave che ha avuto la forza e l’opportunità di trovarsi un lavoretto, magari con molta fatica, non merita alcun aiuto dallo Stato: al contrario, una persona in perfetta salute che non ha voglia di lavorare può percepire grazie al Reddito di cittadinanza 750 euro al mese tra contributo affitto e soldi per i propri bisogni”: è il commento diElena Donazzan, Assessore Regionale al Lavoro del Veneto e Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, commentando la nota nr. 3495 del 14 ottobre scorso dell’INPS.

In questa comunicazione, a firma del direttore generale dell’Istituto Gabriella De Michele, si informano i soggetti percettori di assegno di invalidità che l’Ente non erogherà più i 287,09 euro mensili (per 13 mensilità) a chi svolge anche un lavoretto banale che lo porti a superare il tetto annuo di 4.931 euro di reddito, poco più dunque di 400 euro al mese di entrate.

“Tutto questo è inaccettabile: Fratelli d’Italia, contrariamente a questo governo, ha ben chiaro chi sono i bisognosi in Italia e vuole stare al fianco dei più deboli e fragili, ma quelli veri” continuaDonazzan.

“Chiederemo con forza l’incrocio delle banche dati: una verifica che, se effettuata scrupolosamente, agevola nello stanare e contrastare i cosiddetti ‘furbetti’” aggiunge l’Assessore regionale, “INPS e Agenzie Entrate devono innanzitutto controllare i percettori del Reddito di cittadinanza, perché laddove i controlli sono stati fatti seriamente è emerso che la percentuale di percettori indebiti è altissima. Vanno revocati questi contributi a chi non li merita, non privati dell’assegno di invalidità i soggetti più fragili”.

“A Treviso si è scoperto, grazie alle verifiche di INPS e della Guardia di Finanza, che centinaia di stranieri, spesso della stessa provenienza, avevano beneficiato indebitamente del Reddito di cittadinanza grazie a pratiche confezionate da alcuni CAF di altre regioni d’Italia pur essendo loro cittadini residenti in Veneto. Ci chiediamo cosa si aspetti ad intervenire seriamente, con controlli a tappeto e punendo duramente chi usa i soldi degli italiani in questo modo” aggiunge ancora l’esponente veneta del Partito di Giorgia Meloni, che conclude “manca proprio la serietà da parte di questo governo che vive di superficiali dichiarazioni di intenti, che bastona i soggetti più fragili e premia i furbetti. Fratelli d’Italia non smetterà mai di chiedere l’abrogazione del Reddito di cittadinanza, proprio perché noi alla sussidiarietà fine a se stessa preferiamo aiuti a chi veramente ne ha bisogno”.

Per informazioni sul presente comunicato stampa:

Fabio Miotti

🔊 Listen to this