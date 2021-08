(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Regione, Becchetti (Lega) “Da Pd canizza, ma non risponde nel merito”

“Interessante la preoccupazione del Pd, che arriva incredibilmente fino a Pesaro, nel riaffermare come il Lazio sia primo per vaccini. Dimenticare il gran contributo nella gestione territoriale dei rifiuti, che ha portato al collasso Roma e non solo, invece, come è da configurare? E la vicenda delle mascherine pagate a peso d’oro come è finita? Ah, piuttosto: Zingaretti ha elogiato il gran lavoro dei tecnici nel recuperare i backup delle macchine attaccate dal ransomware: che sta aspettando a farli ricaricare? Quella della sinistra, da Ricci in su, è la canizza di chi deve per forza dire qualcosa, quando il nervo scoperto è stato toccato. Rispondano nel merito. Se ne sono in grado”

E’ quanto dichiara il coordinatore romano della Lega Alfredo Becchetti

Roma 9 agosto 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this