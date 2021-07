(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Referendum, Mocci (Lega) “Depositati i moduli, da oggi si potrà firmare nella sede del XV Municipio”

“Continua la raccolta firme referendum giustizia nel XV Municipio, con grande riscontro tra i cittadini. Per questo motivo, e per permettere a chiunque di sottoscrivere questa proposta di riforma, abbiamo depositato questa mattina i moduli referendari presso la sede del XV Municipio, in via Flaminia 872. È possibile firmare presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico URP municipale tutti i giorni dalle 8,30 alle 13, dal lunedì al Venerdì.

Non solo. Oltre ai vari gazebo allestiti per questo fine settimana nella piazze del XV Municipio, sarà possibile firmare anche durante l’evento organizzato della Lega, presso la struttura “Cesano Village” mercoledì 14, dove interverrà anche il candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti”.

Lo dichiara il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci

Roma 13 luglio 2021

Gianandrea Sapio

