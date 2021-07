(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Referendum, Lega “Non si ferma la raccolta di firme per vero cambiamento giustizia”

“Non si ferma la raccolta di firme per il referendum sulla Giustizia promosso dalla Lega. Una attività che va avanti in tutta Italia, da nord a sud, dove saranno allestiti oltre 1.100 punti in cui poter ufficializzare la richiesta di una giustizia più giusta.

Anche questo weekend, il quarto di fila, sarà possibile sostenere le proposte di riforma in tutta Roma e nel Lazio, in banchetti appositamente predisposti nei differenti municipi capitolini. Intanto, alle firme già apposte sui moduli, si sono aggiunte anche quelle di Guido Bertolaso, dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e dell’attore Fabio Fulco. Continua dunque, con un consenso sempre più vasto, una battaglia di libertà e di civiltà che punta al vero cambiamento di questo comparto fondamentale del nostro ordinamento”.

E’ quanto dichiara il coordinamento regionale della Lega

Roma 24 luglio 2021

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this