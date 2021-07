(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Referendum, Becchetti (Lega) “Domani a piazzale Gentile da Fabriano con Antonio Rinaldi”

“Domani, a piazza Gentile da Fabriano dalle ore 11,30, sarà possibile continuare a firmare per il referendum per la giustizia. Vogliamo una riforma di questo comparto che sia profonda ed incisiva. Una battaglia che portiamo avanti a testa alta, e che domani affronteremo insieme all’eurodeputato leghista Antonio Rinaldi e al vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace.Tutti coloro che non potranno essere presenti domani in piazza, potranno seguire l’evento in diretta Facebook, sulla pagina Lega Salvini Premier – Roma”

Lo dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti

Roma 9 luglio 2021

