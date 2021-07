(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 POLIZIA DI STATO

COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER IL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Segreteria Affari Generali

2-3 LUGLIO 2021 – “RAIL ACTION DAY 24 BLUE”

LA POLIZIA DI STATO

PER LA SICUREZZA NELLA STAZIONI FERROVIARIE

1 indagato, 974 persone controllate, 81 operatori impegnati in 26 stazioni ferroviarie, 172 treni

controllati. Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle

d’Aosta nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, il network di Polizie Europee

RAILPOL, partecipando all’azione comune denominata “Rail Action Day 24 blue” effettuata dalle

ore 7.00 del 2 Luglio alle ore 7.00 del 3 Luglio 2021, organizzata a livello nazionale, su

disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria, per la prevenzione ed il contrasto dei reati

maggiormente perpetrati in ambito ferroviario.

Gli Agenti Polfer, impiegati negli scali ferroviari di competenza del Piemonte e della Valle

D’Aosta, hanno effettuato servizi mirati di vigilanza in stazione e a bordo treno, con attenzione

particolare al controllo preventivo di viaggiatori e bagagli al seguito con l’ausilio di metaldetector,

nonché alle corrette procedure di controllo e custodia dei bagagli presso i depositi di stazione.

In particolare sono stati predisposti servizi specifici sulle linee e nelle stazioni delle direttrici

internazionali: Torino, Bussoleno, Domodossola e Cuneo e nelle principali stazioni dei capoluoghi di

provincia: Alessandria, Asti, Aosta, Novara e Vercelli.

Gli operatori del Settore Operativo hanno sottoposto a controllo un quarantottenne marocchino,

sprovvisto di regolare documento, risultato inottemperante all’ordine del Questore di Biella di

lasciare il territorio nazionale. Inoltre l’uomo è stato trovato in possesso di un tagliacarte a forma di

spada della lunghezza complessiva di 20 cm di cui 15 cm di lama. Per tale motivo è stato deferito

all’Autorità Giudiziaria in quanto straniero irregolare e per porto di strumenti atti ad offendere.

Torino, 5 luglio 2021

