Ragazzini (Fnp Cisl): con Gigi Bonfanti se ne va un compagno di tante lotte e un amico fraterno

“Oggi perdiamo un grande dirigente e un amico col quale abbiamo percorso tanta strada e che ci ha aiutato a costruire un pezzo importante della nostra storia. Con Gigi Bonfanti se ne va il compagno di tante battaglie, di tante fatiche, di tanti momenti entusiasmanti ma anche di quelli più foschi, nei quali lui ha sempre visto comunque un barlume di speranza.” E’ quanto scrive il segretario generale della Fnp Cisl, Piero Ragazzini, in seguito alla scomparsa di Gigi Bonfanti, ex leader della Federazione dei pensionati.

“Ci mancherà la sua capacità di visione, il suo guardare lontano con una fantasia che non ha mai conosciuto vecchiaia e la sua dedizione incessante e feconda per la CISL. Grazie Gigi – conclude Ragazzini – grazie di cuore da tutta la Fnp.”

Roma, 20 luglio 2021

