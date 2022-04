(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 RAGAZZI IN MONTAGNA, IN LIBRERIA IL

“MANUALE PER GIOVANI STAMBECCHI” DI IRENE BORGNA

La nuova uscita della collana di narrativa per ragazzi “I caprioli” di Salani e Cai

affronta tutti i capisaldi dell’escursionismo, per “istigare” i giovani lettori

all’esplorazione degli ambienti montani, nel rispetto della natura

Disponibile in libreria e sullo [store online](http://cia.mailnewsletter.it//newsletter//tk/get.html?&ui=70843&cid=430&cid=430&ag=am&newsid=4211&exid=3654&ui=70843&cid=430&cid=430&linkid=109127) del Cai

Milano, 28 aprile 2022

Tutto quello che i giovanissimi devono sapere per esplorare la montagna con passo leggero. È un’aperta “istigazione all’esplorazione”, per far crescere escursionisti curiosi e responsabili, il nuovo Manuale per giovani stambecchidi Irene Borgna, che esce oggi per la collana di narrativa per ragazzi “I caprioli”, edita da Salani Editore e Club alpino italiano.

Tutti i capisaldi dell’escursionismo

Ricco di illustrazioni realizzate da Agnese Blasetti, il libro vuole essere il compagno di avventura per le ragazze e i ragazzi che sognano bivacchi e notti stellate, vette da raggiungere, torrenti da guadare, albe silenziose e tramonti indimenticabili.

Nel manuale vengono affrontati tutti i principali capisaldi dell’escursionismo: dalla scelta del percorso alla preparazione dello zaino, dall’abbigliamento alle calzature, dalla capacità di leggere una mappa all’utilizzo della bussola, fino al riconoscimento delle piante e delle tracce degli animali. Non mancano i rischi da considerare, gli accorgimenti da prendere per minimizzarli e i rimedi da attuare in caso di piccoli e grandi imprevisti.

Divertirsi imparando

L’intento dell’autrice è quello di far divertire e imparare i giovanissimi lettori, in modo che, una volta riposto il manuale, se ne vadano a spasso sui sentieri per poi tornare a casa con le gambe stanche, i capelli scompigliati dal vento e le guance arrossate dal sole, certi di aver vissuto un’esperienza unica, nel rispetto del delicato equilibrio della natura.

«Ho provato a fornire poche coordinate di base, sufficienti per muoversi sui sentieri in modo sensato e senza commettere imprudenze, spronando così i lettori e le lettrici a mettersi alla prova: un manuale infatti è nulla senza esperienza», afferma Irene Borgna. «Ho poi riportato, in una sorta di Enciclopedia degli errori, alcuni dei guai combinati in montagna da me e dai miei amici, per inesperienza e dabbenaggine. Le disavventure degli altri possono infatti essere molto istruttive».

🔊 Listen to this