(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Sprint finale per l’obiettivo della campagna di raccolta fondi

“In un frammento donato, il tutto”

Mancano solo 7 giorni al termine della campagna di raccolta fondi per la chiesa di Sant’Antonio di Padova a Cervia e stiamo per raggiungere il secondo obiettivo di 18.000 euro che il Comitato Amici della chiesa, unitamente alla piattaforma Ideaginger.it, ha fissato per dare avvio sia ai lavori di restauro del pavimento della chiesa e l’allontanamento delle acque reflue dalle fondamenta dell’edificio, sia per un intervento di manutenzione ordinaria con la riverniciatura del portone, della bussola di ingresso, panche e mobili fino al coro che circonda l’altare della piccola chiesa “cara ai cervesi”.

La campagna di crowdfunding ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Cervia ed il sostegno del Gruppo Civiltà Salinara, dell’Associazione Culturale Casa delle Aie e dell’Associazione Culturale Circolo Pescatori Cervia “La Pantofla”. Oltre 150 sono i donatori che finora hanno donato, anche piccole cifre, per sostenere la sfida che il Comitato ha lanciato a metà luglio scorso; tra i donatori anche il Lions Club Cervia Ad Novas che in collaborazione con la Podistica Cervese ha organizzato una camminata di beneficenza.

Fino al 31 agosto prossimo si potrà donare anche una piccola somma sul sito ideaginger.it scegliendo il progetto “In un frammento donato, il tutto” (https://www.ideaginger.it/progetti/in-un-frammento-donato-il-tutto.html). Nella nostra pagina della raccolta fondi si potrà vedere il video e leggere la storia di questa chiesa francescana così legata alla nascita di Cervia Nuova.

