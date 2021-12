(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Quasi 3 tonnellate di prodotti raccolti a Montelupo nella giornata della colletta alimentare

Sono circa 40 i volontari che si sono impegnati per la raccolta organizzata presso Eurospin e Dpiù e con il coinvolgimento delle scuole del territorio

Montelupo si è dimostrata ancora una volta una città generosa.

Sabato 27 novembre, giornata della raccolta alimentare sono state raccolti 2926 kg di prodotti che saranno destinati al Banco Alimentari.

Un’azione realizzata grazie a 40 volontari che sul territorio di Montelupo hanno raccolto i prodotti presso i Eurospin e Dpiù e con il coinvolgimento delle scuole pubbliche e private di Montelupo, per poi stoccarli in un magazzino messo a disposizione dal Comune.

Tutti i materiali raccolti in questa giornata vengono convogliati in un centro di Firenze e poi redistribuiti sul territorio alle associazione che hanno stipulato una convenzione con il Banco Alimentare.

I prodotti raccolti nella giornata della colletta alimentare si aggiungono a quelli che arrivano attraverso altri canali: la raccolta delle eccedenze e dei prodotti non venduti dalle aziende alimentari e dai grandi distributori e il cibo avanzato dalle mense aziendali.

Si tratta di un’attività coordinata che consente di dare una risposta concreta e puntuale a tante famiglie in difficoltà.

