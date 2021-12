(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Comune di Rimini

Rimini 17 dicembre 2021

Qualità dell’aria: proseguono le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Le misure a seguito del bollettino ARPAE di oggi 17 dicembre

A seguito del bollettino ARPAE di oggi 17 dicembre, individuato quale giorno di controllo, si è evidenziata una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10. Per questo motivo, come previsto dalle normative regionali, sul territorio provinciale proseguono anche per i prossimi giorni e fino al successivo giorno di controllo (previsto per lunedí 20 dicembre 2021), le seguenti misure emergenziali:

– ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4;

– obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

– divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.186 del 7 novembre 2017);

– divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

– divieto assoluto per qualsiasi combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.);

– divieto di spandimento dei liquami zootecnici;

– Potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all’aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestici

Con il prossimo bollettino, previsto per lunedì 20 dicembre 2021, ARPAE comunicherà l’eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure. Il testo integrale dell’Ordinanza Sindacale, contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui siti internet: www.comune.rimini.it www.liberiamolaria.it Sul sito www.liberiamolaria.it sono pubblicati inoltre tutti i dati relativi alle polveri sottili PM 10 e il Piano Aria Integrato Regionale 2020.

