sabato 25 settembre 2021

“Qualcuno la raccoglierà!” E se quel qualcuno fossi proprio tu?

Anche quest’anno il Comune di Asti ha aderito a “Puliamo il Mondo”, manifestazione di risonanza nazionale e mondiale indetta dall’associazione ambientalista Legambiente in collaborazione con ANCI e col patrocino dei Ministeri dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione e dell’Università, della Ricerca e di UPI dove ogni anno a fine settembre, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in più di 120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale;

“Qualcuno la raccoglierà”, motto di questa XXIX edizione, è un messaggio chiaro e diretto: una grande comunità di volontari, senza arrendersi, è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori. “Anche quest’anno abbiamo aderito convintamente all’iniziativa – dichiara il Sindaco Rasero – consci della funzione educativa di queste manifestazioni. Viviamo in un territorio unico. E’ nostro compito mettere in atto ogni azione utile per preservarlo. Il coinvolgere tanti cittadini va proprio in questa direzione. Aggiunge l’Assessore Berzano “Anche quest’anno contiamo su una massiccia partecipazione. La sensibilità su questo tema da parte della popolazione è indubbiamente molto cresciuta negli anni, pur tuttavia non risulta ancora sufficientemente diffusa. Compito di queste iniziative è proprio quello di sviluppare questa sensibilità, cercando di far capire che in un mondo più pulito si vive tutti meglio.

L’iniziativa si svolgerà nella giornata di sabato 25 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 12, con successiva riunione finale dei partecipanti per i saluti e ringraziamenti dell’Amministrazione; le operazioni di pulizia si concentreranno nel Bosco dei Partigiani e dintorni e in Via M.T. di Calcutta e zone limitrofe con la partecipazione di cittadini ivi residenti, dell’omonima Associazione.

Le operazioni di pulizia saranno svolte nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale.

L’Associazione Volontari di Protezione Civile “Città di Asti” si occuperà come di consueto di interventi presso siti significativi che presentano maggiori difficoltà operative. Per questa edizione saranno operative n. 2 squadre, una impegnata nella rimozione di una pianta posta trasversalmente al Versa zona sud sottostante la tangenziale e l’altra squadra in Strada Valgera n. 48, Villa Giorgina.

“Puliamo il Mondo” è organizzata dall’Assessorato all’Ambiente col personale del Comune e con il supporto del gruppo degli Ecovolontari comunali, che si occuperanno del coordinamento dei gruppi di pulizia dei cittadini che si iscriveranno all’iniziativa.

In caso di pioggia la manifestazione sarà sospesa.

Asti, 22 settembre 2021

