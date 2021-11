(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 > In allegato la locandina della prima proiezione

> Comunicato stampa

UN MINI CICLO DI PROIEZIONI PROMOSSE DA LUCCAUT NELL’AMBITO DEL PROGETTO ‘NUTRIAMO LE DIFFERENZE’

Si terranno il 25 novembre, il 2 e 9 dicembre nella sala consiliare

Nell’ambito del progetto ‘Nutriamo le differenze’ realizzato con il patrocinio del Comune di Capannori e della Regione Toscana con i fondi della Rete Re.a.dy l’associazione LuccAut APS per i diritti Lgbt+ promuove un ciclo di proiezione di 3 film incentrati sul tema delle discriminazioni riguardo l’orientamento sessuale e l’identità di genere, dei pregiudizi e delle differenze che si terrà nella sala consiliare del Comune. Giovedì 25 novembre sarà proiettato il film ‘120 battiti al minuto’ di Robin Campillo, 2017 (150′).Nei primi anni ’90, in un periodo in cui l’AIDS ha causato migliaia di vittime nel corso dell’ultimo decennio, un movimento di attivisti francesi conosciuto come Act Up cerca di portare il dramma all’attenzione dell’opinione pubblica. Il giovane Nathan, uno dei nuovi membri dell’associazione, vede il suo mondo cambiare drasticamente dopo l’incontro con Sean, un militante radicale che lo spingerà a osservare le realtà con altri occhi e a prendere decisioni fondamentali che cambieranno per sempre la sua vita.

Giovedì 2 dicembre sarà la volta del film ‘Kinsey’ di Bill Condon 2004 (118′). Il film narra la vita e le ricerche del sessuologo Alfred Kinsey. Il ‘rapporto Kinsey’ – composto di due volumi: Il comportamento sessuale dell’uomo (1948) e Il comportamento sessuale della donna (1953) – fu una delle prime opere a cercare di analizzare scientificamente il comportamento sessuale e le sue conseguenze (o la loro mancanza) nell’essere umano.

Il terzo film in programma è ‘La diseducazione di Cameron Post’ di Desiree Akhavan (90′) che sarà proiettato giovedì 9 dicembre. Cameron ha quattordici anni e vive con la nonna paterna e la sorella della madre, Ruth, una ex assistente di volo convertita al cristianesimo evangelico, da quando ha perso i genitori in un incidente stradale. Quando la sua relazione con la coetanea Coley viene scoperta, la zia decide di iscriverla aGod’s Promise, un centro religioso dedicato alla conversione di adolescenti omosessuali.

Le tre serate saranno moderate da LuccAut con la collaborazione di Fabio Belgrano.

Lorella Sartini

