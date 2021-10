(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 Segreteria del sindaco

Ufficio stampa

Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU) – Italia – www.comune.capannori.lu.it

Comunicato stampa

TORNA CON IMPORTANTI NOVITA’ IL PROGETTO ‘TUTOR’: UN’ESPERIENZA DI

‘CITTADINANZA ATTIVA’ RIVOLTA A GIOVANI TRA I 16 E I 25 ANNI

Oltre al tutoraggio scolastico i giovani da quest’anno sperimenteranno anche altre forme

di volontariato e nuove esperienze formative

Dopo due anni di stop a causa della pandemia riprende con importanti novità il

progetto ‘Tutor’ promosso dal Comune in collaborazione con soggetti del terzo settore, grazie

al quale giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni potranno partecipare ad un’esperienza di

‘cittadinanza attiva’ che tra le sue attività prevede anche il sostegno all’attività didattica di

formazione sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole

primarie e secondarie di primo grado del territorio e le loro famiglie. Il progetto, che in

passato è riuscito a coinvolgere anche più di 100 giovani volontari, prenderà il via la

prossima settimana con una prima fase di reclutamento dei nuovi tutor attraverso la

presentazione del progetto negli istituti secondari di secondo grado, mentre saranno

ricontattati anche i giovani che hanno svolto questa attività negli anni scorsi.

Il progetto Tutor 2021-2022 introduce alcune importanti novità, dando la possibilità ai

giovani di sperimentare anche altre forme di volontariato e nuove esperienze formative,

tra cui la partecipazione ad attività in centri del riuso e del baratto e ad attività di

formazione sulla promozione della salute.

Altro elemento innovativo sarà quello di prevedere per i tutor altri tipi di attività per

poter operare in sostegno dei bambini che seguono: oltre all’aiuto scolastico saranno

introdotti infatti anche l’aiuto e l’ accompagnamento ad esperienze di tipo sportivo e di

tipo informatico per un uso consapevole dei mezzi tecnologici.

“E’ con soddisfazione che riattiviamo questo progetto che dà ai giovani la possibilità di

sperimentare in concreto cosa significa essere ‘cittadini attivi’, impegnandosi nel

sostegno ai bambini ai ragazzi con difficoltà scolastiche, ma anche sperimentando,

quest’anno per la prima volta, altre forme di volontariato e nuove esperienze formative

– afferma il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi-.

Un’attività quindi molto importante che, da una parte, dà un sostegno concreto agli

alunni che si trovano in situazioni di svantaggio familiare o hanno difficoltà scolastiche

migliorando il loro rendimento a scuola e l’integrazione sia in ambito scolastico che

sociale e, dall’altra, responsabilizza i giovani rispetto ai bisogni individuali e collettivi,

offrendo occasioni di scambio e di confronto intergenerazionale consentendo loro allo

stesso tempo di sviluppare alcune competenze di base come l’ organizzazione,

l’affidabilità, la comunicazione efficace, la gestione delle emozioni. Auspico che siano

molti i giovani che anche quest’anno aderiscono ad un progetto che vuole promuovere e

diffondere tra i giovani i valori del volontariato e della solidarietà, permettendo loro di

essere attori attivi nella costruzione di una comunità sempre più unità e solidale”.

Capannori, 11 ottobre 2021

