Progetto "Welfare dell'Aggancio – Più delle sentinelle l'aurora"

“IN LOCO. Museo Diffuso dell’Abbandono”.

Lunedì 23 agosto 2021 ore 21.00 – Arena Stadio dei Pini “G.Todoli” Milano Marittima

Il Progetto “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora” ha lo scopo di valorizzare

nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e

sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa

importante per la propria comunità.

In tale ottica proseguono le testimonianze per la stagione 2021: incontri con personalità

dell’accademia, della scienza e della cultura che con linguaggi e sguardi da mondi

differenti riflettono sulla cultura e le parole del Progetto Sentinelle.

Il prossimo incontro è in programma lunedì 23 agosto 2021 alle ore 21.00, all’Arena

Stadio dei Pini “G.Todoli”, in Viale Ravenna 61 a Milano Marittima.

Sarà protagonista Francesco Tortori, con l’intervento dal titolo In Loco. Museo

Diffuso dell’Abbandono. L’Associazione di promozione sociale Spazi Indecisi, di cui

è Presidente, si occupa di rigenerazione urbana con interventi di valorizzazione dei

luoghi in abbandono.

Per partecipare è obbligatorio il Green Pass e la prenotazione ai seguenti recapiti:

Spazi Indecisi.

L’Associazione di promozione sociale Spazi Indecisi sperimenta dal 2010 progetti culturali

di valorizzazione e patrimonializzazione integrando arti, esplorazione urbana,

partecipazione e memoria attraverso dispotivi (mostre, eventi, ricerche, residenze

artistiche) che trasformano i luoghi in abbandono in un campo d’indagine per artisti,

fotografi, architetti, cittadini e Amministrazioni.

La ricerca e le progettualità realizzate hanno permesso a Spazi Indecisi di essere

riconosciuta a livello internazionale ed essere coinvolta nei Progetti Europei gE.CO

(Programma Horizon 2020) e Come In! (Programma Urbact).

Tra i principali progetti sviluppati: IN LOCO. Museo Diffuso dell’Abbandono, Totally

Lost ricerca europea sui residui architettonici dei totalitarismi del ‘900 e i progetti di

rigenerazione urbana EXATR, un ex deposito delle corriere ora centro di ricerca artistica,

e Spinadello, un ex acquedotto oggi centro visite partecipato di un’area protetta.

Il progetto “Più delle sentinelle l’aurora – Welfare dell’Aggancio” è promosso

dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cervia. Avviato nel 2013, si inserisce

all’interno del percorso Community Lab della Regione Emilia Romagna. L’idea alla base

dell’iniziativa, che ha lo scopo di valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto e alla

percezione di situazioni di fragilità, è quella di coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici

del sociale e della sanità, anche interlocutori “insoliti”, persone apparentemente lontane

dal lavoro sociale, ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono essere

“sentinelle” in caso di situazioni sociali critiche.

Cervia, 17 agosto 2021

