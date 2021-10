(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Segreteria del sindaco

Ufficio stampa

Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU) – Italia – www.comune.capannori.lu.it

Comunicato stampa

AI NASTRI DI PARTENZA IL PROGETTO ‘ECO’: SCONTI IN BOLLETTA PER BAR,

PASTICCERIE E GELATERIE CHE ADOTTANO BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE

DEI RIFIUTI E NELL’UTILIZZO DEI MATERIALI

Per ottenere lo sconto del 10% sulla parte variabile della tariffa i gestori dovranno

osservare almeno 7 delle 12 regole indicate in un apposito elenco

E’ tutto pronto per l’avvio del nuovo progetto ‘ECO’ rivolto a bar, pasticcerie e gelaterie

del territorio che intendono puntare sulla sostenibilità nella gestione dei rifiuti, l’utilizzo

dei materiali e nei servizi offerti ai propri clienti, che rappresenta un’altra importante

buona pratica per raggiungere l’obiettivo ‘Rifiuti Zero’. Il nuovo progetto sperimentale

nato dalla collaborazione tra Comune, Centro di Ricerca Rifiuti Zero e Ascit è stato

illustrato stamani (mercoledì) con una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale

dall’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, dal responsabile del Centro di Ricerca

Rifiuti Zero Rossano Ercolini e dal presidente di Ascit, Alessio Ciacci.

Per partecipare alla sperimentazione e quindi ottenere agevolazioni per la bolletta

dei rifiuti corrispondente ad una riduzione del 10% sulla parte variabile, gli esercizi

commerciali dovranno osservare almeno sette buone pratiche delle dodici

contenute in un apposito elenco. Quattro di queste sono obbligatorie:

1)Installazione di almeno due postazioni con cestini separati per la raccolta differenziata

dei rifiuti all’interno dei locali; 2) eliminazione totale di bicchieri, cannucce, posate, piatti

in plastica, usa e getta ed utilizzo di stoviglie in carta o materiali riutilizzabili, anche per

l’asporto; 3) Invito ben evidente a gettare gli scontrini fiscali nel rifiuto indifferenziato

(utilizzo di scontrini in carta riciclabile); 4) presenza sul bancone e sui tavoli di

zuccheriera con beccuccio (somministrazione di bustine solo per specifiche esigenze). I

commercianti che sceglieranno di aderire al punto 5 dell’elenco, ovvero di

somministrare acqua e birra in vetro (con possibilità di vuoto a rendere) e di ridurre la

somministrazione in plastica usa e getta di almeno il 50% delle altre bevande in vendita

nell’esercizio, come ad esempio, bibite gassate, avranno un’ulteriore riduzione del

15% sulla parte variabile della tariffa per un totale del 25% di agevolazione.

Vediamo quali sono le altre sette buone pratiche: 6) somministrazione al bancone

di acqua alla spina o installazione di erogatori di acqua all’interno dei locali, 7)presenza

nel bagno di asciugatori elettrici per le mani o utilizzo di asciugamani lavabili; 8) impiego

di prodotti alla spina ecologici e/o biologici per la pulizia dei locali; 9)installazione

all’interno dei locali di una ‘bacheca del riuso’ con ritiro, esposizione e vendita di prodotti

provenienti dal circuito locale del riuso; 10) dotazione di raccoglitori per mozziconi di

sigaretta con conferimento da parte del gestore nei punti di raccolta comunale; 11)

donazione di alimenti prossimi alla scadenza/fine giornata ad associazioni o mense di

solidarietà e in alternativa politiche di sconto del 50% sulle rimanenze; 12)

riconoscimento di ‘Repair’ Cafè’:organizzazione di appuntamenti mensili presso l’esercizio

per imparare ad aggiustare gli oggetti”.

Gli esercizi commerciali che entreranno a far parte del progetto ECO potranno fregiarsi di

questa etichetta ecologica apponendo un adesivo all’interno della loro attività e

riceveranno un apposito attestato.

“E’ con soddisfazione che diamo il via a questo nuovo progetto che punta ad incentivare

i comportamenti virtuosi delle attività che scelgono la sostenibilità nella gestione dei

rifiuti e nei servizi offerti ai propri clienti al fine di ridurre la produzione di scarti – spiega

l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro-. Per incentivare le buone pratiche in fatto

di smaltimento dei rifiuti anche in questo caso prevediamo agevolazioni sulla bolletta a

favore degli esercizi aderenti. Un beneficio economico, sicuramente importante per

questo tipo di utenze, che si aggiunge all’esenzione per i mesi di stop alle attività che

abbiamo deciso per aiutare le attività nella ripartenza dopo le chiusure forzate. Se la

sperimentazione con bar, pasticcerie e gelaterie darà esiti positivi abbiamo intenzione di

estendere il progetto anche ad altre tipologie di attività come ristoranti e alberghi”.

“Si tratta di un’azione importante verso il raggiungimento dell’obbiettivo rifiuti Zero che

si affianca ad altre iniziative, volte ad incrementare la raccolta differenziata e a ridurre la

produzione di scarti come ad esempio, il progetto ‘Famiglie Rifiuti Zero’. – spiega

Rossano Ercolini, responsabile del Centro di Ricerca -. Tra le buone pratiche inserite

nell’elenco del progetto ‘Eco’ alcune riguardano il tema del riuso che riteniamo di

fondamentale importanza in un’ottica di economia circolare. Tema che il Comune anche

con la nostra collaborazione sta portando avanti con il progetto ‘Reusemed’ finanziato

dall’Unione Europea, di cui è partner, per dar vita ad un sistema municipale del riuso”.

“La comunità capannorese è già molto virtuosa in tema di raccolta differenziata e

riduzione degli scarti. Come Ascit siamo contenti di dare il nostro contributo per l’avvio di

una nuova importante progettualità in campo ambientale – afferma il presidente di

Ascit, Alessio Ciacci-. Andiamo così a potenziare una corretta gestione e prevenzione dei

rifiuti sul nostro territorio per giungere ad una sempre minore quantità di rifiuto

indifferenziato avvicinandosi ulteriormente al traguardo ‘Rifiuti Zero’”.

Gli esercizi che aderiranno a progetto ECO potranno fregiarsi di questa etichetta

ecologica, apponendo un adesivo con logo del progetto all’interno delle loro attività e

riceveranno un apposito attestato. Gli esercizi interessati ad aderire possono inviare una

Capannori, 27 ottobre 2021

🔊 Listen to this