COMUNICATO STAMPA: PROFONDA DELUSIONE PER LA NORMA CHE IMPEDISCE L’AUTOPRODUZIONE DELLE OPERAZIONI PORTUALI. MATTIOLI: CI BATTEREMO PER DIFENDERE TALE DIRITTO

(AGENPARL) – ven 10 luglio 2020 PROFONDA DELUSIONE PER LA NORMA CHE IMPEDISCE

L’AUTOPRODUZIONE DELLE OPERAZIONI PORTUALI

MATTIOLI: CI BATTEREMO PER DIFENDERE TALE DIRITTO

Profonda delusione di Confitarma per l’inserimento nel Disegno di legge di conversione

del Decreto Rilancio, approvato il 9 luglio dalla Camera dei deputati, della norma che

renderà impossibile agli armatori svolgere le operazioni portuali in autoproduzione.

“Fin dalla prima formulazione dell’emendamento – afferma Mario Mattioli,

presidente Confitarma – abbiamo fatto presente, in tutte le sedi, che la modifica

dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994 rappresenta un passo indietro di trent’anni per

la portualità italiana”.

Il diritto all’autoproduzione delle operazioni portuali da parte degli armatori è stato

riconosciuto più volte sia dall’Antitrust nazionale che dalla Corte di Giustizia europea,

(quest’ultima emanò una sentenza già nel 1991).

“Negare ai vettori marittimi questo diritto rappresenta una violazione del principio di

libera concorrenza”.

“Non solo – prosegue Mattioli – nonostante l’emendamento e la proclamazione di uno

sciopero nazionale marittimo-portuale, abbiamo manifestato, sia ai parlamentari sia alle

Organizzazioni sindacali, l’immediata disponibilità ad un confronto su tale delicato

tema – che nulla hanno a che vedere con la decretazione di urgenza per l’emergenza

sanitaria che il Paese sta affrontando – al fine di trovare soluzioni condivise, senza

forzature politiche”.

A nulla sono valsi anche i pareri contrari del Governo, della Ragioneria Generale dello

Stato e del Ministero delle Finanze che si fondano sulle stesse motivazioni di

Confitarma e nei quali si ravvisa anche il rischio di una procedura di infrazione

comunitaria con un conseguente danno erariale.

“Invece, la determinazione ad approvare una norma così controversa e divisiva è stata

più forte di ogni razionalità – sottolinea il presidente Mattioli – Durante questa

emergenza sanitaria avremmo voluto vedere le Istituzioni dedicarsi con la stessa

intensità e lo stesso coinvolgimento su altri temi che affliggono il trasporto marittimo

come, ad esempio, la grande difficoltà nell’avvicendamento degli equipaggi italiani in

tutto il mondo, anziché affossare l’autoproduzione!”.

“Mi spiace invece dover rilevare che, a fronte del forte contributo che il settore

marittimo in questi mesi ha dato al Paese, non solo al momento abbiamo ricevuto poco,

per non dire nulla, visto che nessuna delle nostre richieste è stata ancora accolta, ma non

avremmo mai immaginato che addirittura ci sarebbe stato tolto un diritto ormai

acquisito da anni”.

“Ora la nostra speranza è rivolta al Senato anche se è difficile pensare che ci siano i

tempi per cambiare ancora tale disposizione Di certo – conclude Mario Mattioli – se la

modifica all’articolo 16 della legge 84/1994 diverrà norma dello Stato, Confitarma

continuerà la sua battaglia per dimostrare che si sta prendendo un grosso abbaglio.

Roma, 10 luglio 2020

