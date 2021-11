(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 PROCLAMAZIONE RISULTATI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021

Mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare, il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale, unitamente al Presidente e ai componenti della 1^ sezione elettorale del Comune di Giarre, procederà alla proclamazione, in seduta pubblica, dei risultati relativi all’Elezione del Consiglio Comunale di Giarre.

Tenuto conto delle attuali restrizioni in attuazione della normativa anticovid, sarà consentito l’accesso solo ai candidati eletti e nella disponibilità della capienza dell’aula consiliare.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Giarre https://www.youtube.com/channel/UC4oV1r14m7Hz_IgRA0lpVpwe sulla pagina facebook https://www.facebook.com/comunedigiarre

Si invitano i colleghi giornalisti che volessero partecipare in presenza a darne comunicazione al sottoscritto entro domani Martedì 9 novembre 2021.

Giarre 08/11/2021

