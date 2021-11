(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Oggi pomeriggio, nell’aula consiliare, il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale, unitamente al Presidente e ai componenti della 1^ sezione elettorale, ha proceduto alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale che risultano essere:

per la lista n. 2 Noi per Giarre: Tomarchio Alfio

per la lista n. 4 Il Quadrifoglio: Santonoceto Maria

Per la Lista n. 5 Giarre Torna Città: D’Urso Angela, Primavera Santo, Cantarella Salvatore, Cavallaro Salvatore

per la lista n. 9 Siamo Giarresi: Spitaleri Tania, Musumeci Raffaele

per la lista n. 11 Impegno Comune: Mauro Salvatore

per la lista n. 12 Nuova Giarre: Bonaventura Alfio

per la lista n. 13 Conservatori e Riformisti: Silvestro Vincenzo, Spina Angelo

per la lista n. 14 Prima Giarre: Barbagallo Giovanni, Camarda Antonio;

per la lista n. 3 Democrazia Cristiana: Vitale Francesco

Inoltre è stato assegnato un seggio di consigliere comunale al candidato Sindaco Leonardo Patanè quale secondo classificato con un percentuale di voti superiore al 20%.

Superata questa fase della proclamazione, il nuovo Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro 10 giorni da oggi per il relativo insediamento che prevede: il giuramento dei consiglieri comunali, la presa d’atto di inesistenza di cause di incandidabilità ed incompatibilità, l’elezione dei Presidente e del Vice Presidente

Giarre 10/11/2021

_______________________________________________________

AS Rosario Gullotta (tessera n. 134035)

Uff. Stampa – Informazione e Comunicazione

Comune di Giarre ( L. 150/2000)

🔊 Listen to this