Città di

COMUNICATO STAMPA

PREVENZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

Con l’approssimarsi della stagione invernale, l’Amministrazione Servalli

ed in particolare l’Assessorato alla Protezione Civile, ha predisposto un piano

di tutela del territorio che prevede il controllo e il monitoraggio di tutti i

punti di criticità idrogeologica e la pulizia di alvei, canali, caditoie, etc.

“Il personale della Protezione Civile Comunale – afferma l’Assessore

alla Protezione Civile Germano Baldi – sta lavorando per verificare lo stato

dei luoghi ed intervenire preventivamente su tutto il territorio comunale.

Stiamo invitando anche i proprietari dei fondi agricoli ad attivarsi per tutte le

attività necessarie di loro competenza affinché non si verifichino situazioni

che possono recare danni a persone o cose in caso di forti piogge. Intanto è

già partita la pulizia delle caditoie da parte della Metellia Servizi”.

