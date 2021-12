(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Presentazione del volume n° 32 di

Valensa ‘d’na vota

Venerdì 10 dicembre alle ore 18.00 al Centro Comunale di Cultura, verrà presentato il volume n° 32 di VALENSA ‘D’NA VOTA, alla presenza dei curatori (Carlo Dabene, Alberto Lenti e Piergiorgio Manfredi) e di alcuni degli autori.

Questi gli argomenti trattati in questo numero:

Nella tradizionale rubrica di apertura “Valenza com’era” Pierfrancesco Manca commenta una serie di foto d’epoca dei funerali dei caduti della liberazione.

Flavio Romano tratta della visita pastorale del vescovo De Rossi in Valenza nel 1565.

Carlo Dabene si occupa dell’epidemia di peste degli anni 1630-1631 nella nostra città, raccontata in un raro volume del 1714 dal valenzano padre Massimo Bertana.

Flavio Romano è autore di una ricerca d’archivio sulle proprietà immobiliari dei valenzani sulla sponda sinistra del Po.

Dionigi Roggero tratta del telegrafo ottico napoleonico che aveva una postazione a Monte Valenza.

Chiara Devoti esamina la storia e i progetti del primo ottocento di un nuovo ospedale Mauriziano in Valenza.

Valentina Boragno e Giancarla Dalla Bona, dagli archivi scolastici, raccontano della scuola valenzana 80 anni fa.

Maria Grazia Molina ricorda la storia di quattro maestri orafi valenzani.

Maria Grazia Molina prosegue la sua ricerca sulle figure delle sarte valenzane.

Franco Cantamessa tratta delle formelle scultoree commissionate a Mirko Gualerzi per la piscina comunale.

Mons. Massimo Marasini esamina i restauri del duomo del 2019.

Per la parte dedicata al dialetto compaiono due poesie scritte da tre indimenticati collaboratori storici della collana che purtroppo ci hanno lasciato: Ginetto Prandi, Franco Castellaro e Nino Verità.

Ingresso libero, consentito ai possessori di green pass.

🔊 Listen to this