(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

in collaborazione con Mursia

Presenta

Storie di bombe e di sogni

Otto marchigiani si raccontano

di Luca Angelucci

Sabato 20 novembre ore 17.30

Sala Convegni, Palazzo Bisaccioni, Piazza Colocci 4 Jesi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in collaborazione con Mursia, è lieta di presentare il libro Luca Angelucci “Storie di bombe e di sogni. Otto Marchigiani si raccontano”. L’evento avrà luogo presso la prestigiosa Sala Convegni di Palazzo Bisaccioni, sede della Fondazione, in Piazza Colocci n. 4 a Jesi, sabato 20 novembre alle ore 17.30.

“Otto bambini che, stremati dalla fame e terrorizzati dalla violenza della guerra, non solo sono sopravvissuti ma hanno avuto una vita di soddisfazioni e successi, insegnando ai propri figli il valore della pace: è un racconto emozionante quello che Luca Angelucci fa nel saggio “Storie di bombe e di sogni” (Mursia), dedicato alle storie di otto personaggi illustri, tutti marchigiani, Giorgio Rocchegiani, Giannetto Magrini, Giovanni Fileni, Aldo Mancini, Leonella Memè, Gennaro Pieralisi, Mario Sasso e Corrado Olmi. Il libro, con la prefazione di Sandrone Dazieri, riporta il lettore ‘dentro’ gli anni della seconda guerra mondiale attraverso la testimonianza toccante dei protagonisti, che offrono con generosità i propri ricordi.

“Ritengo le loro storie straordinarie, perché straordinario è sopravvivere quando tutto ciò che ti circonda minaccia di stritolarti, di cancellarti – afferma Angelucci – Allora resistere è più di un verbo all’infinito, è una predisposizione dell’anima che influenza il corpo e ogni azione per trasformarsi nella volontà di non arrendersi. Migliaia di italiani, in altre regioni, hanno vissuto durante la guerra vicende analoghe, a cambiare sono solo i nomi delle persone e i paesaggi sullo sfondo. Le storie di questo libro possiedono un valore universale, perciò mi è sembrato doveroso narrarle”

L’ingresso all’evento è libero e regolamentato dalle attuali norme vigenti anti Covid. Per accedere sarà necessario esibire il Green Pass.

Per informazioni:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI

PIAZZA COLOCCI, 4 – JESI

www.fondazionecrj.it

🔊 Listen to this