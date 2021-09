(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Milano Marittima: sabato 11 settembre la presentazione del libro di Anna

Maria Fabbri per raccogliere fondi per la pineta

Sabato 11 settembre, dalle ore 10, è in programma all’ingresso della pineta di

Milano Marittima, zona stadio dei Pini, la presentazione del libro “Quando a

casa tornerai vienimi a trovar”, di Anna Maria Fabbri che sarà presente

all’iniziativa.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Non voglio cambiare pineta” in

collaborazione con il Consiglio di zona di Milano Marittima, ha lo scopo di

raccogliere fondi per la piantumazione della pineta, fortemente danneggiata

dalla tromba marina del 10 luglio 2019.

A seguire, dalle ore 11 alle 12.30 circa, è organizzata una passeggiata in pineta

per raccogliere piccoli rifiuti abbandonati. Sacchetti e guanti saranno forniti sul

posto.

Cervia, 7 settembre 2021

www.comunecervia.it

🔊 Listen to this